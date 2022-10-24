Машков выступил перед мобилизованными в подмосковном парке

Народный артист России Владимир Машков выступил на выходных в подмосковном парке «Патриот» перед мобилизованными гражданами, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В акции «Мы вместе с нашей армией!» также приняли участие актер Игорь Петренко, депутат Госдумы и ведущий Евгений Попов, артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил (ВКС). «Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все — это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину», — заявил Машков, добавив, что мобилизованным также предстоит «защищать смыслы нашей великой веры».

Всего с начала частичной мобилизации в рамках акции в 29 субъектах России прошло более 280 мероприятий в поддержку мобилизованных военнослужащих. В них приняли участие 56 военных и гражданских учреждений культуры, артисты, актеры театра, кино и телевидения, политики, волонтеры и др.

Ранее сообщалось, что депутат станцевала лезгинку в составе концертной бригады в танковой дивизии.