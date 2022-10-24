Ольга Орлова стала жертвой карманника в Италии

Певица Ольга Орлова на своей странице в одной из социальных сетей рассказала о том, как стала жертвой карманника в Италии. Слова артистки приводят «Аргументы и факты».

По словам Орловой, инцидент произошел в центре города. «Мы решили не брать такси, а прогуляться пешком до ресторана. Путь лежал через Дуомскую площадь, и мы, любуясь красотой собора, добрались до ресторана», — рассказала певица, добавив, что после этого в ресторане обнаружила пропажу денег. «Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем», — рассказала Орлова.

Певица не стала обращаться в полицию, поскольку считает, что это бесполезно. «Я всегда себя успокаиваю тем, что мой ангел-хранитель уберег меня от чего-то худшего. И за эти деньги эти люди купили все мои болезни и болезни моих близких», — заключила она.

Ранее сообщалось, что беременная Ольга Орлова пожаловалась на плохой сервис в Баку и Милане.