Экоактивисты плеснули картофельным пюре в картину Моне

Двое экоактивистов плеснули картофельное пюре на картину «Стога сена» Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме, Германия, после чего приклеили себя к стене. Об этом сообщает портал MSN.

По данным портала, нападавшие причисляют себя к группе климатических активистов Letzte Generation («Последнее поколение»). Телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg сообщила, что они были задержаны и находятся под следствием по обвинению в порче имущества и незаконном проникновении.

В социальных сетях группы говорится, что они устроили акцию, чтобы люди задались вопросом, «что им дороже: искусство или жизнь?».

Мэр Потсдама Майк Шуберт, комментируя случившееся, заявил, что «это культурная каша, а не выражение мнения».

Как передает Rundfunk Berlin-Brandenbur, картина была защищена стеклом.

За несколько дней до этого экоактивисты движения Just Stop Oil устроили акцию возле универмага Harrods в лондонском районе Найтсбридж. Утром 20 октября они залили оранжевой краской двери и несколько прилегающих к ним витрин, после чего устроили сидячую забастовку.

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