Журналистка рассказала, что обладатель «Оскара» Хаггис принудил ее к оральному сексу и изнасиловал

Гражданский процесс по делу режиссера Пола Хаггиса, обвиняемого в изнасиловании журналистки Хейли Брест, продолжился 21 октября. Во время опроса женщина заявила, что кинематографист заставил ее заняться с ним оральным сексом, а затем изнасиловал в своей квартире в Сохо. Об этом сообщает Variety.

Согласно показаниям Брест, она встретилась с Хаггисом 31 января 2013 года на афтепати премьеры фильма Стивена Содерберга «Побочный эффект». После окончания мероприятия режиссер якобы предложил женщине подвезти ее домой, а затем пригласил к себе попробовать «отличную коллекцию вин».

Она призналась, что «почувствовала давление» со стороны Хаггиса перед тем, как сесть с ним в машину. По словам журналистки, режиссер «взволновался» и «по-настоящему разозлился», когда она попыталась отклонить приглашение и предложила пойти в бар. Тем не менее, Брест согласилась поехать к нему домой.

«Когда я поставила свои сумки, он подошел ко мне, — рассказала женщина. — А потом он начал пускать слюни мне на лицо».

Она заявила, что после встречи с Хаггисом «больше не чувствовала себя в безопасности рядом с парнями» и боролась с проблемами восприятия своего тела. Согласно медицинским записям, журналистка принимала лекарства для борьбы с чувством тревоги и депрессии.

По словам Брест, после подачи иска против Хаггиса в 2017 году ее уволили из Общества кино после восьми лет сотрудничества.

Пол Хаггис является сценаристом фильма «Малышка на миллион», получившего четыре премии «Оскар». Он также написал сценарий и снял ленту «Столкновение», которая получила три «Оскара».

В июне 2022 года Хаггис был задержан полицией в Италии после того, как женщина сообщила властям, что он занимался с ней сексом без ее согласия в течение двух дней.