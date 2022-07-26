Критик объяснил популярность клипа SHAMAN на песню «Я русский»

Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил успех клипа «Я русский» исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) своевременной премьерой.

В беседе с изданием «Абзац» Рудченко подчеркнул, что клип со стоящим в поле и играющим в рок-клубе артистом снят «неплохо» и появился как нельзя кстати. «Песня побуждает к гордости за свою страну, за свой народ. Рок-мотивом показывается волевое восприятие русского человека, такого мощного народа. Его команда, видимо, решила, что время сейчас очень выигрышно, и сделала соответствующий саунд, картинку. Эта идеология у них вылилась в определенную песню и клип», — поделился критик, назвав большим плюсом то, что «композиция вовремя преподнесена».

Клип набрал миллион просмотров в первые же сутки после публикации. На момент создания этой заметки у ролика более 3 млн просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Фадеев назвал выпустившего клип «Я русский» SHAMAN примером для подражания.