Бритни Спирс и Элтон Джон записали ремикс на песню «Tiny Dancer»

Бритни Спирс поучаствовала в записи новой версии песни «Tiny Dancer» Элтона Джона. Об этом сообщает TMZ.

Сейчас композиция проходит финальный этап обработки. Артисты записали совместный проект в студии в Беверли-Хиллз, ремикс должен выйти на Universal Music в августе.

После отмены опеки отца Спирс возвращается к полноценной жизни. Она вышла замуж в июне и объявила, что скоро возобновит творческую деятельность. Несколько дней назад певица впервые за долгое время поделилась видео, на котором поет а капелла версию своего дебютного хита «Baby One More Time».

Ранее Бритни Спирс опубликовала в личном блоге серию обнаженных фотографий, сделанных на кровати отеля в Лондоне, куда певица прилетела вместе с мужем Сэмом Асгари. Этим исполнительница привела поклонников в замешательство.