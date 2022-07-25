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Максим Фадеев оценил певца SHAMAN, чей клип «Я русский» вышел в тренды YouTube

Фадеев назвал выпустившего клип «Я русский» SHAMAN примером для подражания

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SHAMAN/YouTube

Продюсер Максим Фадеев оценил творчество певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), чей клип «Я — русский» набрал два миллиона просмотров за три дня и вышел в тренды YouTube.

В своем Telegram-канале Фадеев отметил, что SHAMAN долго шел к успеху. «Это пример для подражания, поскольку SHAMAN девять или десять лет трудился над тем, чтобы его услышали», — сказал продюсер.

Он также сравнил музыку с защитой своего государства. «Мне очень гордо за то, что есть такие парни, которые сегодня на передовой защищают нас и поют, защищая нас! Это тоже оборона, поверьте», — уточнил Фадеев.

Фадеев подчеркнул, что артист не нуждается в его продюсировании и чьей-либо помощи. «Он не просто артист, он творец. Артист и творец — это два абсолютно разных состояния. Творец — это тот, который создает, кому Бог дает», — сказал продюсер.

Исполнитель также известен по песням «Встанем», «Ты моя» и «Я русский».

В ролике, вышедшем 22 июля, SHAMAN прогуливается в белой рубашке по полю среди колосьев, на его груди — крест. Во второй части клипа артист предстает в образе бунтующего рок-идола, исполняя патриотическую песню о том, что русские люди должны гордиться своей страной.

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