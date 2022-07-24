Лоза объяснил, почему Милохин никогда не затмит Шатунова

После внезапной смерти певца Юрия Шатунова музыкальный продюсер Андрей Разин предложил отдать права на исполнение песен «Ласкового мая» тиктокеру Дане Милохину.

Однако эта идея не понравилась музыканту Юрию Лозе.

Автор-исполнитель указал на недостаток харизмы у Милохина. По его мнению, тиктокер никогда не затмит звезду Шатунова.

«Это называется ностальгия. Предлагать им Даню Милохина взамен не имеет смысла. И того обаяния, что было у Юрия, у Дани нет. Все потуги заменить им Шатунова будут бесполезны», — цитирует Лозу ФАН.

Он добавил, что народная любовь пришла к солисту «Ласкового мая» еще в бытность его обычным подростком. Аудитория Шатунова росла вместе с ним, поэтому и сегодня продолжает слушать песни в его исполнении.