Директор Эрмитажа Пиотровский: музеи сегодня стали «мягкой силой»

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил в ходе лектория VK Fest, что музеи сегодня выступают в роли «мягкой силы». Об этом сообщает РИА «Новости».

Пиотровский считает, что сегодня у музеев появилось гораздо больше возможностей продвигать свои идеи, так как люди сегодня стараются «больше пользоваться музеями». Музеи можно назвать «модным» и «мощным, вечным брендом».

«Я думаю, что она [просветительская функция музеев — «Газета.Ru»] не занижена… Музеи стали очень мощной мягкой силой, музеи стали модными <...> Есть даже теория, что музеи должны быть общественной площадкой для всяких политических выступлений, должны больше участвовать в общественной жизни», — пояснил директор Эрмитажа.

Ранее сообщалось, что Русский музей продлил выставку Врубеля и обратился в прокуратуру из-за перекупщиков билетов. Экспозиция открылась в корпусе Бенуа Михайловского дворца 2 июня. В ней представлены более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Планировалось, что картины можно будет посмотреть до 2 августа, теперь выставка продлена до 15 октября 2022 года.