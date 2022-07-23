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Уехавшая в США группа Little Big запланировала гастрольный тур по России

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Пресс-служба Little Big

Группа Little Big, которая переехала в Соединенные Штаты, планирует провести гастроли по России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса «Яндекс.Афиша».

Сервис приводит список городов, куда должны приехать музыканты для выступления. Первый концерт запланирован на 27 августа в Калининграде. После Little Big выступит во Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и других городах.

Заключительный концерт, согласно информации на сайте Яндекс.Афиша, должен пройти 10 декабря в Москве.

24 июня Little Big выпустили антивоенный клип и песню «Generation Cancellation», в котором снялись обнаженными. Вскоре группа объявила об отъезде из России.

Ранее фронтмен группы Илья Прусикин заявлял, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые дает этот город. По его словам, не все члены коллектива переехали в США — часть команды осталась в России.

8 июля организаторы концертов в России поделились с изданием «Фонтанка» списком артистов, выступления которых в РФ якобы запрещены. В него попали рэперы Лигалайз, Фейс, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», Anacondaz, Little Big и другие.

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