Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Турции скончались 50 российских туристов за полгода 15:09
Bloomberg: экспорт Украины вырос до 30% от уровня, который был до спецоперации 15:08
Психолог Хадарцева рассказала, в каком возрасте нужно съезжать от родителей 15:05
В правительстве Германии назвали поездку Шредера в Россию «личным... 15:03
В Кабмине ФРГ утверждают, что технических проблем для поставки турбины Siemens... 15:02
Профессор-коммунистка, предлагавшая сохранить маски навсегда, стала советником ВОЗ 15:02
Сестры Кардашьян-Дженнер отметили 88-летие своей бабушки Мэри Джо Шеннон 15:01
Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес для Calvin Klein 14:59
Глава региона в Италии попросил парламент отложить ратификацию расширения НАТО 14:57
На Филиппинах предложили приравнять к насилию игнорирование в соцсетях 14:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на «Оскар»

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Режиссер и сценарист Алексей Учитель предложил выдвинуть российский фильм на премию Американской киноакадемии «Оскар» несмотря на политическую обстановку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью с кинематографистом.

Учитель является членом Российского оскаровского комитета, выбирающего российскую картину, которую предлагают для рассмотрения к участию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». «Кино есть кино, есть люди, которые сделали картины, и они хотят участвовать в фестивалях, претендовать на «Оскар» и так далее. Когда это обрывается, и мы просто ставим стенку, мне кажется, что это неправильно», — поделился режиссер.

Он также сказал, что пока такую возможность члены комитета не обсуждали.

Российский оскаровский комитет, возглавляемый Павлом Чухраем, должен осенью выдвинуть ленту, которая могла бы претендовать на «Оскар». Предложить к рассмотрению можно картины, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Американская академия кинематографических искусств и наук внесла российского режиссера Антона Дьякова в список приглашенных в ее состав.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть