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В Сочи пройдет музыкально-астрономический фестиваль

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С 12 по 14 августа на горнолыжном курорте Сочи пройдет музыкально-астрономический фестиваль. Об этом сообщает kp.ru.

В рамках фестиваля участники смогут послушать выступления артистов и полюбоваться на звезды в телескоп. Также на мероприятии пройдут кинопоказы.

«Несколько оборудованных площадок расположены на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Здесь можно разместиться в палаточном лагере или поставить свою палатку на специальное оборудованное место», — рассказали организаторы фестиваля.

Ранее сообщалось, что в августе на промышленных предприятиях в Москве пройдут спектакли и концерты. На заводах выступят актер Евгений Миронов и музыкант Игорь Бутман. Зрители увидят такие постановки, как «Игроки» и «Двое на качелях».

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