32-летняя актриса Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, звезда «Отряда самоубийц» получила $12,5 млн гонорара за съемки в фильме «Барби», премьера киноленты запланирована на 21 июня 2023 года. При этом сюжет картины пока не раскрывается.

За свою прошлую работу в фильме «Хищные птицы» Робби заработала $10 млн, она сыграла популярную злодейку из комиксов, возлюбленную Джокера по имени Харли Квинн. При этом вторую строчку рейтинга заняла 18-летняя актриса Милли Бобби Браун. Она также может получить $10 млн за участие в фильме «Энола Холмс 2» о сестре знаменитого детектива из романов Артура Конан Дойла.

Ранее фильм «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом за 110-летнюю историю студии Paramount