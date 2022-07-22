Юлия Ковальчук подарила матери поход на рыбалку в честь дня рождения

Певица Юлия Ковальчук решила поздравить свою маму с днем рождения и организовала ей совместный поход на рыбалку. Жена Алексея Чумакова похвасталась в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) своим уловом: она поймала осетра внушительных размеров.

«Сегодня я собрала все силы, чтобы вытащить этого красавца. Старалась для мамочки, у которой сегодня день рождения. Люблю всем сердцем и готова на любые подвиги», — написала Ковальчук.

Певица призналась, что выпустила осетра на волю. Фанаты похвалили Ковальчук за хороший улов и передали свои поздравления ее матери.

«Браво! Молодец, Юлия»; «Хороший улов и яркого праздника вам желаю, всего наилучшего, ты супер у нас, как всегда»; «Во-первых, мамочку с днем рождения, пусть все у нее будет хорошо. Во-вторых, рыбка, конечно, хорошенькая», — написали поклонники.

Ранее Ковальчук вспомнила, как познакомилась с Сарой Джессикой Паркер.