Red Hot Chili Peppers получили звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде, сообщает Variety.

В церемонии, прошедший под хит рокеров Can't Stop, приняли участие все четыре члена группы: Энтони Кидис, Майкл «Фли» Бальзари, Чед Смит, Джон Фрушанте. «Меня тошнило на Аллее славы, я спал на этом бульваре, я топтал эти звезды не как турист, а как человек, убегавший от полицейских или кредиторов», — смеется Кидис в интервью изданию.

1 апреля группа выпускает новый альбом — Unlimited Love. После этого им предстоит первый американский тур, в котором Red Hot Chili Peppers будут хедлайнерами.

Ранее сообщалось, что актриса Сальма Хайек удостоилась звезды на голливудской Аллее славы.