Продюсер «Оскара» рассказал о последствиях инцидента с Уиллом Смитом и Крисом Роком

Продюсер церемонии кинопремии «Оскар» Уилл Пакер заявил, что сотрудники полиции Лос-Анджелеса были готовы на месте арестовать актера Уилла Смита, который во время церемонии ударил ведущего Криса Рока из-за шутки про жену Смита, сообщает телеканал ABC.

«Они (полицейские) начали говорить – это же побои <...> Они сказали, мы пойдем и возьмем [задержим — «Газета.Ru»] его. Мы готовы. Мы готовы арестовать его на месте», — заявил Пакер.

Он пояснил, что сотрудники полиции обсуждали задержание Смита прямо за кулисами, однако эти планы были отменены после того, как Крис Рок отказался от каких-либо претензий.

Ранее Крис Рок впервые прокомментировал полученный от Уилла Смита удар.

Смит на церемонии вручения «Оскара» вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Причиной конфликта стала шутка о прическе супруги актера Джады Пинкетт-Смит.

До этого сообщалось, что она страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. У Пинкетт-Смит диагностирована алопеция.