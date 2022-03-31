Страдающий афазией Брюс Уиллис выстрелил не туда на съемочной площадке

Актер Брюс Уиллис выстрелил не туда из заряженного оружия на съемочной площадке фильма Hard Kill («Приказано: уничтожить») и демонстрировал другие признаки когнитивных расстройств на съемках, сообщили его коллеги в беседе с Los Angeles Times.

Актриса Лала Кент, игравшая дочь персонажа Уиллиса, вспомнила об этом инциденте, произошедшем в 2020 году. «В этой сцене я думаю, что моя жизнь окончена, и тут мой отец спасает ситуацию», — рассказала Кент.

Кроме того, работавшие с Уиллисом над фильмом «Белый слон» специалисты рассказали, что он потерялся на съемочной площадке. «Я помню, зачем вы здесь, но зачем здесь я?» — говорил он. В итоге режиссер Джесси Джонсон разрешил ему уйти домой пораньше.

Ранее сообщалось, что Брюсу Уиллису недавно поставили диагноз афазия, из-за чего он вынужден завершить карьеру. Афазия — это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга). В результате афазии поражаются все языковые способности: говорить, понимать, читать, писать.