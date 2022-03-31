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В «Москино» покажут специальную программу к 120-летию со дня рождения автора фильма «Анна Каренина»

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AP

В «Москино» с 8 по 17 апреля покажут специальную программу, подготовленную к 120-летию со дня рождения знаменитого голливудского кинопродюсера Дэвида Селзника, сообщает ТАСС.

«В 2022 году исполняется 120 лет Дэвиду Селзнику, легендарному кинопродюсеру, превратившему американский кинематограф в настоящую фабрику грез. На его счету целая россыпь шедевров золотого века Голливуда, наиболее яркие из которых в рамках специальной ретроспективы покажет «Москино». Создав конвейер по бесперебойному производству голливудских кинохитов, именно Селзник открыл миру Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн, Альфреда Хичкока. Он два раза подряд получал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и реализовал самый кассовый в истории кинопроект «Унесенные ветром», — рассказали в пресс-службе киносети.

По данным СМИ, в программу ретроспективы войдут пять легендарных фильмов Селзника: «Кинг Конг» (1933), «Анна Каренина» (1935), «Ребекка» (1940), «Интермеццо. История любви» (1939), «Завороженный» (1945). Спецпрограмму покажут в кинотеатре «Москино Космос», вход осуществляется по предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что в «Иллюзионе» пройдет ретроспектива режиссера Виталия Мельникова.

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