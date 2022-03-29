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Экспозиции об истории Карелии появятся в Национальном музее после реставрации

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kareliya.ru

По окончании реставрационных работ в Национальном музее разместят экспозиции об истории Карелии. Об этом ТАСС сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен.

«Там будет XX век, начиная от революции, Северной войны, Великой Отечественной войны, индустриализации Карелии, которая тоже интересна с точки зрения возрождения республики», — сказал он.

Известно, что восстановительные работы в здании музея, которое имеет статус федерального памятника архитектуры, начнутся не ранее 2023 года. По словам Лесонена, они «будут проводиться фактически от и до, от подвала до крыши».

Национальный музей Республики Карелия был основан в 1871 году.

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