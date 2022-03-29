Чонгук из BTS заразился коронавирусом

Участник кей-поп-группы BTS Чонгук заразился COVID-19, сообщает Pinkvilla со ссылкой на представителей музыкантов.

После сдачи ПЦР-теста на коронавирус в Корее и получения отрицательного результата Чонгук 27 марта уехал в США.

24-летний артист готовился к выступлению на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». По приезде в Лас-Вегас он почувствовал легкий дискомфорт в горле и сдал два положительных теста на коронавирус.

Сейчас он находится на карантине и проходит курс лечения. Удастся ли Чонгуку выступить на «Грэмми» 4 апреля и отыграть концерт вместе с группой, неизвестно.

Ранее сообщалось, что ковидом переболели пятеро из участников вокально-танцевального ансамбля, а один из них, Чимин, на фоне коронавируса перенес операцию.