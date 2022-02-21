Бородина раскритиковала мужчин, уделяющих много внимания соцсетям

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram-stories, что мужчины должны уделять больше времени работе и меньше — социальным сетям. По ее мнению, ведение блога — это «бабское дело».

«Если ты певец, актер, стоматолог, пластический хирург, стилист, марафонщик, ну это еще нормально, но вот всем остальным лучше свое время работе посвящать, я считаю, чем социальным сетям», — призналась Бородина.

Она считает, что если человек никак не связан с Instagram, то и «сидеть там сутками» ему не стоит. Бородина убеждена, что ведением социальных сетей должны заниматься преимущественно женщины.

Ранее Бородина рассказала о последствиях перенесенного «омикрона».