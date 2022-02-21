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Волочкова приехала в мужской монастырь с новым спутником

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volochkova_art/Instagram

Балерина Анастасия Волочкова с новым предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий отправилась в мужской монастырь в Калужской области. Отчет из путешествия артистка опубликовала в Instagram.

Пара посетила Оптину Пустынь в Козельске. На фото Волочкова предстала в спокойном и благочестивом образе. Правда, правило об отсутствии макияжа в монастыре балерина, кажется, обошла.

«Дорогие друзья, я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калуга. Мы посетили святое место. Оптину Пустынь. Идея принадлежала Диме. Как же красиво тут!» — написала балерина.

Вскоре подписчики разразились шутками и язвительными комментариями, касающимися как репутации балерины, так и религиозных нюансов. Одни пользователи Instagram ругали Волочкову за то, что та приехала в храм «пиариться» и «фоткаться», да и еще с тем, «который не супруг», а другие предлагали «идти грешить дальше».

«А где счастье любит тишину? Один день продержалась», — написала девушка в комментариях.

«Странная вы женщина. Хорошо хоть на шпагат на входе в храм не сели», — недоумевала другая.

Ранее расставшийся с Волочковой банщик критически отозвался о ее материнских качествах.

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