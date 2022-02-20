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Джастин Бибер заразился COVID-19 и отменил концерт в Лас-Вегасе

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Global Look Press

Канадский певец Джастин Бибер заразился COVID-19 и отложил концерт в Лас-Вегасе. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам представителя певца, Бибер чувствует себя хорошо. Концерт переносится на 28 июня. Следующий концерт Бибера намечен на вторник и должен пройти в городе Глендейл в штате Аризона, но его, возможно, также отменят.

Ранее южнокорейский поп-исполнитель Ким Тэхен, один из семи участников вокально-танцевальной группы BTS, заразился коронавирусом.

Как сообщает Pinkvilla со ссылкой на представителей агентства BigHit, исполнитель жаловался на боль в горле, сделанный 15 февраля тест Тэхена оказался положительным.

Остальные члены BTS тоже сдали тесты, оказавшиеся отрицательными. В последний раз, когда они контактировали с Тэхеном, все соблюдали санитарную дистанцию и носили маски, таким образом, заражения удалось избежать.

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