Режиссер мультфильма «БоксБалет» может не поехать на «Оскар»

Режиссер номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» Антон Дьяков в беседе с ТАСС рассказал, что столкнулся со сложностями в организации поездки на церемонию вручения кинопремии.

Ситуацию вокруг поездки он назвал «странной и бешеной». «Видимо, не самое веселое время для оскаровских вояжей, потому что у меня не было никогда и нет — я не был в США — у меня нет визы. Там особого рода нужны прививки. Сейчас мне помогают люди со студии, ищем любую возможность, как мне получить эту визу, как получить прививку, как это синхронизировать, чтобы все это сошлось», — сказал Дьяков.

По словам режиссера, его пригласил в гости американский мультипликатор Джон Маскер («Аладдин», «Моана» и другие). «Милейший человек и вообще легенда», — сказал он, добавив, что главным удовольствием от поездки было бы общение с коллегами по цеху, а не официальная церемония.

«БоксБалет» о любви балерины и боксера вошел в число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».