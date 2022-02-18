Кудрявцеву разозлил скандал вокруг Камилы Валиевой

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась в Instagram о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. По ее словам, участницу Олимпиады в Пекине «добили» скандалом с допингом.

«Валиеву «добили», как и хотели, девочка не выдержала. А кто выдержал бы такое в 15 лет?» — возмутилась Кудрявцева.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной. Золото среди женщин взяла другая россиянка — Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.

Во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество — триметазидин. В настоящий момент по этому факту идет разбирательство.