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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли за продажу доли бизнеса предпринимателю из России

TMZ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу доли в винодельне российскому бизнесмену

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AP

Американский актер Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену, сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Как пишет портал, новое судебное разбирательство является частью продолжительного бракоразводного процесса между бывшими супругами. Питт и Джоли приобрели поместье-замок Шато Мираваль (Miraval Chateau) во Франции в 2008 году. На территории этой резиденции есть виноградники, расположенные на площади около 60 гектаров.

По словам Питта, за эти годы он вложил в винодельню большую сумму денег. При этом актер признает, что Джоли также вложила в совместное хозяйство 40% от ее стоимости — $28,4 млн. Однако Питт настаивает, что именно благодаря его труду винодельня стала успешной.

В сентябре Питт разрешил бывшей супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Актер сообщил, что был потрясен, когда в октябре узнал, что некая компания под названием Tenute del Mondo (дочерняя компания Stoli Group, принадлежащая российскому бизнесмену Юрию Шефлеру), без его ведома приобрела долю Джоли в винодельне. Питт заявляет, что Джоли не получала его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Теперь актер требует аннулировать сделку. Питт также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.

В 2016 году Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли после 10 лет отношений. В браке родились и были приняты в семью шестеро детей: 20-летний Мэддокс, 19-летний Пакс, 17-летняя Захара, 16-летняя Шайло и 13-летние двойняшки Нокс и Вивьен. Джоли с 2021 года подозревают в романе с канадским музыкантом The Weeknd.

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