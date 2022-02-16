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Вылечившаяся от рака Донцова рассказала о новой болезни в семье

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Газета.Ru

Писательница Дарья Донцова приняла участие в съемках передачи «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой на НТВ.

Донцова поборола рак груди четвертой стадии, однако теперь, намекнула она, в ее семью снова пришла болезнь. «Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся», — сказала она.

Кроме того, в готовящейся к выходу передаче 69-летняя Донцова объяснит, почему они с сестрой не общались 20 лет и что мешало им воссоединиться. Кроме того, она признается, почему прятала своего сына, а сам сын — о том, как складываются его отношения с матерью-писательницей.

Ранее Дарья Донцова поделилась эмоциями после ухода из жизни ее близкой подруги и коллеги Татьяны Поляковой. Смерть Поляковой Донцова назвала большой потерей для русской литературы. «Мне сейчас очень трудно говорить что-либо о Танюше. Очень тяжело терять таких близких людей, это огромная потеря для российской литературы. Огромная потеря для всех читателей, которые любили книги Танечки Поляковой и наслаждались ими. Писатель ушел, книг больше не будет», — подытожила писательница.

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