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Marvel выпустила трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

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Киностудия Marvel Studios опубликовала трейлер фильма «Доктора Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик размещен на YouTube-канале студии.

По сюжету фильма Стивен Стрэндж, помогая Питеру Паркеру, нарушил пространственно-временной континуум. Маг обращается за помощью к еще одной супергероине вселенной Marvel Ванде.

Главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс и другие.

Ранее студия Marvel на своем YouTube-канале опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Премьера картины состоится 5 мая 2022 года.

До этого сообщалось, что новый фильм супергеройской франшизы о Человеке-пауке «Человек-паук: Нет пути домой» собрал более миллиарда рублей в российском прокате.

Фильм Джона Уоттса — 27-я картина киновселенной Marvel. В ней Питер Паркер, заручившись поддержкой Доктора Стрэнджа, пытается заставить весь мир забыть о том, что он Человек-паук, но все идет не по плану.

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