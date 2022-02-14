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«Нереально молодой»: Волочкова описала нового ухажера

Волочкова рассказала о новом ухажере со спортивным телом

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Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «ФАН» рассказала, что планирует провести День святого Валентина с новым возлюбленным, роман с которым она начала позавчера, 12 февраля.

«У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник», — призналась Волочкова.

Она добавила, что собирается устроить возлюбленному сюрприз: вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками роз. Балерина также описала своего нового возлюбленного. По словам Волочковой, ее новый ухажер занимается строительным бизнесом и обладает «мощным» спортивным телом.

«Бизнесмен. Занимается очень красивым, добрым делом, скажу так, строительного характера. Очень классный. Сексуальный. У него невероятное тело, спортивное, мощное. Он младше меня. Нереально молодой человек», — отметила балерина.

Ранее экс-возлюбленный Волочковой Сергей объяснил, почему расстался с балериной.

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