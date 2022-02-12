Актер Борис Токарев рассказал об «удивительных» ролях Зинаиды Кириенко

Заслуженный артист РСФСР Борис Токарев прокомментировал известие о смерти актрисы Зинаиды Кириенко. В беседе с «Газетой.Ru» он вспомнил, что Кириенко исполнила множество заметных ролей в кино, среди которых не только всем известная роль Натальи в «Тихом Доне».

«Она сыграла удивительные роли. Сейчас все вспоминают «Тихий Дон» или те же «Два капитана», где она играла мою мать. Но есть потрясающие работы в «Казаках», например, где она играла Марьяну. Есть потрясающая работа «Сорока-воровка» и так далее, этих ролей очень много. Она прожила достойную, настоящую и красивую, как она сама, жизнь», — сказал он.

Токарев также отметил, что часто общался с Кириенко вне съемочной площадки и подчеркнул, что она была очень добрым человеком.

«С Зинаидой Михайловной мы много общались. И не только на съемочной площадке, но и на многих встречах, на которых мы очень часто бывали вместе в разных военных частях. Вообще, вы знаете, говорят, что глаза это зеркало души. Глаза Зинаиды Михайловны были удивительные. В них было все: невероятная доброта, невероятная чистота. К этому человеку никогда не могла прилипнуть никакая грязь», — заключил он.

О смерти народной артистка РСФСР Зинаиды Кириенко стало известно в субботу, 12 февраля. Она умерла в возрасте 88 лет.

Ранее у актрисы после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы. Она находилась в реанимации, где перенесла геморрагический инсульт и была частично парализована.