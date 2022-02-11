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Седокова пожаловалась на наглых нянь

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Анна Седокова в Instagram-stories пожаловалась на агентства нянь, в которых работают «наглые, ужасные и некомпетентные» специалисты.

«Как мне надоели эти агентства нянь: наглые, ужасные и некомпетентные работники. Как можно написать за час до прихода, что у тебя болит живот, когда ты только пробуешься. Четыре часа назад он у тебя не болел?» — возмутилась Седокова.

Она рассказала, что предыдущая няня, которая проработала в семье Седоковой три недели, попросила зарплату в три раза больше назначенной, несмотря на то что певица заплатила ей вперед за месяц ожидания и компенсировала расходы на получение европейской и американской визы.

«Как написала Оксана Самойлова, если какая-то няня говорит, что работала у нас, то уточните, не должны ли вы ей уже квартиру. Или не принесет ли она вам контракт на шесть страниц, что вы ей должны все, а она вам ничего», — резюмировала Седокова.

Ранее Седокова переехала в Майами.

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