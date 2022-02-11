Тодоренко выбросила игрушки трехлетнего сына из-за его приступа агрессии

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram-stories заявила, что была вынуждена собрать игрушки ее трехлетнего сына Михаила в мусорный пакет. Виной всему — вспышка гнева, во время которой мальчик начал кидать игрушки в свою мать.

«Мне пришлось выбросить игрушки после того, как у нас с Майклом случился конфликт. У него начался эмоциональный всплеск, приступ гнева. К сожалению, я не успела предупредить этот момент. Он начал бросать в меня свои игрушки. Я сказала: «Милый, если ты будешь бросать в меня игрушки, мне придется выбросить их в мусор». Пришлось собрать игрушки в большой пакет и демонстративно унести», — рассказала Тодоренко.

Она уточнила, что не собирается действительно выбрасывать игрушки ребенка. Тодоренко планирует отдать их детям своих знакомых. По мнению телеведущей, такой урок пойдет на пользу мальчику. Она считает, что ребенок должен признавать авторитет родителя. К тому же, по мнению Тодоренко, ценность игрушек в глазах ребенка возрастает, когда он их лишается.

Ранее Тодоренко чуть не сорвала съемки в «Маске» из-за коронавируса.