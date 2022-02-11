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Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец»

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WingNut Films

Киностудия Amazon показала первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам вселенной Джона Толкина. Кадры опубликованы изданием Vanity Fair.

Благодаря фотографиям со съемок, стало известно, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Показаны и другие персонажи картины – эльфы Элронд и Арондир. Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй сообщили, что сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья». В сериале покажут и создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, сагу Нуменора, а также драматические события последнего альянса между людьми и эльфами.

«До этого момента зрители видели на экране только историю одного кольца. Но до того колец было много — и мы восхищены возможностью рассказать обо всех них», — добавили шоураннеры.

Премьера намечена на 2 сентября.

Ранее в сети опубликовали тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», одного из самых ожидаемых проектов этого года. «Газета.Ru» рассказала, что известно о высокобюджетном шоу по произведениям Дж. Р. Р. Толкина.

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