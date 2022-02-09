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Девушка Канье Уэста работала доминатрикс

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Evan Agostini/Richard Shotwell/AP

Известная по фильму «Неограненные алмазы» актриса Джулия Фокс, ставшая возлюбленной Канье Уэста после развода рэпера со звездой собственного реалити-шоу Ким Кардашьян, рассказала, что работала доминатрикс (женщиной, которая заставляет выполнять действия сексуального характера). Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Фокс, она наткнулась на вакансию доминатрикс, когда ей были сильно нужны деньги. Актриса подчеркнула, что от соискателей не требовалось заниматься сексом с незнакомцами, а заработок достигал $1000 в сутки.

«Я встретилась с дико выглядящим белым мужиком в длинном пальто. Он предложил мне сходу придумать садистскую BDSM-фантазию. Я сделала это, и ему понравилось. Он тут же меня нанял. Работа давалась мне очень легко», — вспомнила она.

Фокс добавила, что работа доминатрикс похожа на работу стрептизерши. Так, девушка заставляла клиентов целовать ей ноги и садилась им на лицо в трусах.

Ранее издание PageSix написало, что Уэст и Фокс находятся в свободных отношениях.

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