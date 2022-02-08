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Сотрудница московского театра потеряла 5 млн рублей из-за трейдеров

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Depositphotos

Сотрудница Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац Галина (имя изменено) потеряла 5 млн руб., увлекшись онлайн-инвестированием.

Как пишет kp.ru, женщина нашла в Instagram рекламу курса инвестирования, перешла по ссылке и оставила свои контакты для связи. С ней связались, общение перетекло в популярный мессенджер, где девушка рассказала Галине правила и прислала ссылку на приложение, которое ей необходимо было установить.

Ей также посоветовали «трейдера» по имени Андрей. Галина скачала приложение и ввела в него все необходимые данные и приняла все условия. Следуя рекомендациям, женщина вносила деньги на нужные счета. Первые 8 ставок женщины были удачными, а ее счет в приложении стремительно рос. Когда она попыталась вывести средства, оказалось, что нужно оплачивать комиссии, страховки и прочие расходы, после брокерский счет Галины был заблокирован с оставшимися на нем $70 тыс.

Для разблокировки счета женщину попросили внести 20% от его суммы и оплатить по $500. Все сбережения женщины уже были на счету, и она обратилась в полицию. «Поступило заявление от 61-летней жительницы Москвы о том, что действиями неустановленных лиц ей причинен значительный материальный ущерб в размере около 5 000 000 рублей», — рассказал источник в правоохранительных органах.

После заявления полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что мебельщики-мошенники обманули Игоря Бутмана на 3 млн рублей.

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