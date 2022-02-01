Вупи Голдберг извинилась за слова о Холокосте

Актриса Вупи Голдберг извинилась в Instagram-stories за слова о том, что Холокост не был связан с антисемитизмом.

«В сегодняшнем шоу [The View] я сказала, что Холокост не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку. Я должна была сказать, что это касается и того, и другого. Я исправляюсь», — оправдалась Голдберг.

При этом телеведущая подчеркнула, что евреи «во всем мире» пользовались ее поддержкой. Голдберг добавила, что будет и дальше поддерживать представителей этой этнической группы. Она призналась, что сожалеет о причиненной евреям боли своим высказыванием.

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