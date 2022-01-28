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Закон о запрете гомосексуальных сцен в кино могут принять летом

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Focus Features

Закон о запрете показа гомосексуальных сцен в кино в России планируется принять в июле или в осеннюю сессию.

Об этом заявила в беседе с РИА «Новости» глава думского комитета по семье Нина Останина.

О том, что законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул, Останина заявляла в начале января. «Дело в том, что заметно устарел закон о защите детей от информации, в разработке которого я принимала участие будучи депутатом Госдумы четвертого созыва. Мы намереваемся внести поправки в этот законопроект. Это касается и сексуальных девиаций, гомосексуальных сцен в кино. Я думаю, что после январских каникул мы сразу возьмемся за этот законопроект», — объясняла инициативу комитета Останина.

В комитете считают, что число угроз, распространяющихся в информационном пространстве, значительно увеличивается, что, по мнению комитета, требует пересмотра наказания за публикацию в электронных, бумажных СМИ, а также в интернете материалов, побуждающих детей к жестокости или другим деструктивным действиям.

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