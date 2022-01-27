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Верка Сердючка спела со сцены песню о Бандере

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Украинский эстрадный исполнитель Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, спел популярную благодаря TikTok-флешмобу песню «Батько наш Бандера, Украина — мати» («Наш отец Бандера, Украина — мать», посвященную идеологу Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Он обнял девочку, поднявшуюся к нему на сцену с цветами, и спел строчку из песни, в которой, в частности, есть обещание «воевать за Украину».

Как пишут украинские СМИ, с Данилко было согласовано исполнение только двух песен, хит из TikTok стал третьим.

«Батько наш Бандера» распространилась в социальных сетях осенью 2021 года. К флешмобу, посвященному Бандере, присоединялись и украинские первоклассники — на одном из видео четыре ученика первого класса Тернопольской школы исполняют песню, и Львовская хоровая капелла «Дударик». Видео последней было заблокировано.

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