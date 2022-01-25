Даня Милохин не общается с оставившей его в приюте матерью

Оставившая двух сыновей в интернате оренбурженка Любовь Милохина рассказала, что сейчас не общается с младшим из оставленных и выросших детей — популярным блогером Даней Милохиным.

Сейчас Любовь живет с двумя младшими детьми и воспитывает третьего и четвертого ребенка. С еще одним старшим ребенком, Ильей, она поддерживает общение. «Даня меня полностью игнорит. Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днем рождения. Но ответов так и не получила», — рассказала женщина в беседе с kp.ru, выразив надежду, что сын ее простит.

Она утверждает, что общение с Даней ей необходимо не потому, что он знаменит и богат. «Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это не звучало смешно. Я жду тебя», — заявила она, пообещав в случае необходимости сыну помощь.

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