Театр Олега Табакова могут оштрафовать на миллион за санитарные нарушения

Театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за нарушения санитарных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Московские новости».

Учреждению культуры устроили проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. Так, при входе в театр зрители не соблюдали социальную дистанцию, не носили защитные маски.

Только за нарушения администрации театра грозят штрафы 300 тыс. руб., если будет доказано, что нарушения повредили здоровью людей, штраф может быть увеличен до 1 млн руб.

Ранее сообщалось, что организаторам концерта группы «25/17» грозит штраф после концерта, проведенного с нарушениями антиковидных мер. Проверка показала, что на выступлении в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге на Кондратьевском посетители находились без медицинских масок, не соблюдали санитарную дистанцию, не была проведена дезинфекция.