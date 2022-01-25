Боб Дилан продал Sony весь каталог, записанной им за всю жизнь музыки

Известный американский музыкант Боб Дилан продал свой полный каталог звукозаписей компании Sony Music. Об этом говорится в заявлении компании.

«Сегодня Sony Music объявила, что полностью приобрела весь его каталог звукописей, а также права на будущие новые релизы», — сказано в сообщении.

Как пишет Variety, стоимость сделки может составлять от $150 до $200 млн.

В декабре 2020 года музыкант продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group. Сделку оценили в сотни миллионов долларов, но доподлинной информации нет.

Ранее у Боба Дилана возникли неприятности. Его обвинили в изнасиловании.

Иск о надругательстве был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Согласно иску, артист подружился с девочкой (в документах она фигурирует как «Джей Си») в мае 1965 года. В документе сказано, что он якобы установил с подростком «эмоциональную связь», подверг сексуальному насилию и оставил ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день». В иске не представлены доказательства случившегося.

В нем также говорится, что после инцидента ребенок страдал от депрессии, тревоги и других последствий жестокого обращения.