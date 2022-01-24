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Звезда «Универа» рассказала о конфликте с актрисой из «Интернов»

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Екатерина Чеснокова/Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актриса Анна Хилькевич в интервью FAMETIME TV рассказала о конфликте со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке». По словам звезды «Универа», актриса из «Интернов» постоянно голосовала против нее и даже считала опасной.

«У меня вопросы к Свете Пермяковой. Мы с Айзой постоянно чувствовали от нее какой-то негатив. Потом она вообще перестала со мной здороваться по утрам», — вспомнила Хилькевич.

Хилькевич уточнила, что до шоу «Звезды в Африке» они с Пермяковой знакомы не были. Она рассказала, как подошла к звезде «Интернов», чтобы решить конфликтную ситуацию. По словам актрисы, коллегам удалось найти общий язык. Однако впоследствии Хилькевич узнала, что после этого Пермякова не раз голосовала против нее.

«Потом я смотрела все выпуски и вообще не ожидала, что она будет против меня топить. Человек в своем мире каком-то пребывал, она видела совершенно не те вещи, которые происходили», — посетовала Хилькевич.

Ранее актер Станислав Ярушин оправдался за скандал на «Звездах в Африке».

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