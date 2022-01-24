Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Садальский осудил «неадекватных старушек» за воспоминания... 12:28
Вынесен приговор россиянке, убившей 7-месячную дочь из-за плача 12:27
Фанаты «Зенита» назвали закон о Fan ID антиконституционным 12:24
Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны 12:23
В Люксембурге прокомментировали поставки оружия на Украину 12:21
МИД России отреагировал на эвакуацию сотрудников посольства США в Киеве 12:20
Источник подтвердил утечку данных компании «Алмаз-Антей» 12:18
Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных ранее санкций» 12:18
Лукашенко обвинил США в подталкивании к войне 12:11
МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности 12:05

Собчак застряла на острове с пингвинами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
xenia_sobchak/Instagram

Журналистка Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на обманутые ожидания от поездки на населенный пингвинами остров. Вместо «восхищения живописными видами дикой природы» телеведущая полтора часа страдала от холода и запаха птичьих фекалий.

«Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем и кричащими пингвинами. Дрожащими от холода губами на пятой минуте лицезрения кричащих птиц задаешь вопрос экскурсоводу: «А когда вернется шлюпка?». Ответ не радует: «Через полтора часа», — пожаловалась Собчак.

Журналистка добавила, что перед этим ей пришлось пережить неприятную поездку на лодке до острова. По словам Собчак, они добирались до пункта назначения на «резиновой шлюпке». Она отметила, что остров был не живописным, а «абсолютно лысым». Решающим фактором стала погода: из-за холода, ветра и дождя журналистка с нетерпением ждала, когда экскурсия наконец завершится и можно будет поехать домой.

«Через час ты знаешь все детали пингвиньей жизни, куда и как они откладывают яйца и как охраняют гнезда, но перестаешь чувствовать конечности. Вокруг сильно воняет пингвиньими какашками. Время идет медленно. Через полтора часа, видя вдалеке резиновую шлюпку, ты чувствуешь радость спасенного Робинзона Крузо», — поделилась впечатлениями Собчак.

Ранее Собчак пожаловалась на «бухающих» в Куршевеле звезд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть