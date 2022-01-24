Звезду «Трои» задержала полиция

Актера Гаррета Хедлунда арестовали в состоянии алкогольного опьянения в округе Франклин, штат Теннесси вскоре после того, как он расстался с Эммой Робертс, сообщает People.

По информации издания, Хедлунда задержали за мелкое правонарушение, за него внесли залог в размере $2100 (около 162 тыс. рублей. — прим. ред.), после чего он был освобожден.

Как сообщают источники, пара рассталась после непростого периода отношений. В декабре 2020 года у Хедлунда и Робертс родился сын Роудс. Они изо всех сил старались разделять родительские обязанности, Хедлунд очень старался помочь Робертс восстановиться после рождения ребенка в самый разгар пандемии коронавируса, пишет People.

Ранее сообщалось, что Эмма Робертс сыграет главную роль в голливудской «Иронии судьбы» режиссера Марюса Вайсберга.