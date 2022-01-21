Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жулин пожелал Моргенштерну и Милохину 16 «Мерседесов» розового цвета 10:57
В США возникли трудности с принятием санкций против РФ 10:55
Украинские военные «уничтожили противника» «Градами» недалеко от... 10:55
Стало известно о новой должности Натальи Поклонской 10:53
Игорь Крутой ответил на слухи о любовной связи с Аллегровой 10:50
Габулов заявил, что ему не понравилось высказывание Сафонова про Акинфеева 10:48
Названо имя новой солистки Artik & Asti 10:47
Очереди за новыми автомобилями в России растянулись до 2023 года 10:43
Марина Хлебникова представила первый после пережитого пожара клип 10:43
ФАС предложила ввести «санкции» против иностранных инвесторов 10:40

Умер поэт и литературный секретарь Ахматовой Анатолий Найман

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Гоголь-центр/VK

Поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман скончался в Москве на 86-м году жизни.

О смерти поэта рассказала в Facebook журналистка, дочь поэта Евгения Рейна Анна Наринская. «Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — пообещала она.

Наймана госпитализировали 17 января с инсультом. Его увезли с выступления — Найман читал доклад о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. «У него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. О значительности и поразительности того, что это произошло, когда он говорил о Мандельштаме – я может еще когда-нибудь напишу, если силы будут», — рассказывала Наринская.

Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, прозаик, литературный секретарь и соавтор поэтессы Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди, автор книги «Рассказы о Анне Ахматовой», сборника стихов «Сентиментальный марш» и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть