Умер поэт и литературный секретарь Ахматовой Анатолий Найман

Поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман скончался в Москве на 86-м году жизни.

О смерти поэта рассказала в Facebook журналистка, дочь поэта Евгения Рейна Анна Наринская. «Анатолий Найман умер сегодня ночью. О прощании напишу тут позже», — пообещала она.

Наймана госпитализировали 17 января с инсультом. Его увезли с выступления — Найман читал доклад о Мандельштаме на конференции в ВШЭ. «У него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений. О значительности и поразительности того, что это произошло, когда он говорил о Мандельштаме – я может еще когда-нибудь напишу, если силы будут», — рассказывала Наринская.

Анатолий Найман — русский поэт, переводчик, прозаик, литературный секретарь и соавтор поэтессы Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди, автор книги «Рассказы о Анне Ахматовой», сборника стихов «Сентиментальный марш» и др.