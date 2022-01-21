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Британские продюсеры хотят запустить киностудию в космосе

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Depositphotos

Британские продюсеры российского происхождения Дмитрий и Елена Лесневские хотят запустить киностудию в космосе, на американской орбитальной станции Axiom Space, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что компания Space Entertainment Enterprise разместит студию на одном из модулей — запуск планируется на декабрь 2024 года. Студия будет снимать развлекательный контент.

«Создание специального развлекательного центра на базе SEE-1 расширит возможности модуля в качестве платформы для глобальной пользовательской базы», — заявил Axiom Майкл Суффердини.

Представитель Space Entertainment Enterprise заявил, что компания примет участие в съемках предстоящего фильма Тома Круза, который планируется снять в космосе.

Ранее эксперты перечислили риски создания новой российской космической станции.

В ноябре 2020 года заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС и о том, что затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики.

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