Памела Андерсон разводится с пятым мужем

Знаменитая американская актриса Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на свой источник.

В браке с телохранителем Дэном Хейхерстом артистка прожила чуть больше года — их свадьба состоялась в декабре 2020 года.

По данным источника, сейчас 54-летняя актриса уже не живет с супругом. Источник также назвал отношения пары «исчерпавшим себя пандемическим вихрем».

Отмечается, что роман бывших супругов начался во время карантина.

Они начали встречаться через семь месяцев после предыдущего развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом.

Ранее барабанщик Mötley Crüe Томми Ли прокомментировал выход сериала, в основу которого легла интимная запись с его бывшей супругой, актрисой Памелой Андерсон.