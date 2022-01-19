В программы Берлинале попали 5 российских фильмов

Пять фильмов российского производства станут участниками 72-го Берлинского кинофестиваля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Три ленты созданы при поддержке Минкультуры России. Так, в программе Panorama участвует дебютная картина Михаила Бородина «Продукты 24» (Convenience Store), рассказывающая о проблемах мигрантов и трудового рабства.

В программу Encounters вошел фильм режиссера Александра Золотухина «Брат во всем» (Brother in Every Inch) о мечтающих стать военными летчиками братьях.

В программе Generation 14plus — дебютный фильм режиссера Юлии Трофимовой «Страна Саша» по одноименной книге Галы Узрютовой о взрослении юноши. В программу короткометражного кино попали игровой фильм Анастасии Вебер «Трэп» (TRAP) и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.

Берлинский кинофестиваль стартует 10 февраля и продлится до 16 февраля.

Ранее сообщалось, что сериал о россиянке в киргизской диаспоре «Идентификация» представят на Берлинале.