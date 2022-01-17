Российский комик Чужой рассказал о влиянии Петросяна на его выступления

Российский комик Денис Чужой рассказал о влиянии творческой манеры юмориста Евгения Петросяна на его выступления. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Чужого, творчество Петросяна в значительной степени повлияло на его юмор, и пошутил, что вся его стендап-карьера построена на стремлении воссоздать структуру монологов знаменитого юмориста.

«У него в монологах всегда было два блока. Первый блок — это очень много панчлайнов разного уровня, а потом некий слом, когда он говорит какую-то лиричную речь и потом уходит под душераздирающий синтезаторный звук», — рассказал Чужой о выступлениях Петросяна.

Кроме того, комик отметил, что всегда хотел повторить в своих выступлениях творческую манеру Петросяна.

Ранее Чужой рассказал, что после публикации его концерта «Дальше сам» на YouTube им якобы заинтересовалась полиция и ему пришлось связаться с адвокатами и правозащитниками. Он также показал скрин переписки со знакомым, который рассказал, что полиция интересовалась комиком. Чужой выложил в Youtube третий сольный концерт «Дальше сам», в котором он шутит о кино 80-х и 90-х годов XX века, а также касается тем религии и политики.