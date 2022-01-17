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Охранник объяснил, почему пропустил авто вдовы Градского с грабителями

Охранник не увидел грабителей в машине Коташенко за затонированными окнами

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Охранник жилого комплекса, где живет вдова Александра Градского Марина Коташенко, объяснил, почему пропустил на территорию ее машину с грабителями.

Он указал на то, что по номерам узнал автомобиль женщины. «Я увидел, что это ее машина. Я ее запустил, видя, что ее номера. По камерам не видно было, кто в машине», — цитирует мужчину РЕН ТВ. Окна авто были затонированы.

16 января на Марину Коташенко совершили нападение. На Центральной кольцевой автодороге грабители спровоцировали аварию с участием ее автомобиля, втроем они пересели в ее машину и отправились в загородный коттедж вдовы Градского. Там они потребовали, чтобы Коташенко отдала им 100 млн руб. наличными. МВД России возбудило уголовное дело по статье «Разбой».

17 января СМИ сообщили, что правоохранители подозревают обратившуюся в полицию только через несколько часов после случившегося Коташенко в инсценировке ограбления.

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